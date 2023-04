Tottenham, la RSPCA indaga su Richarlison: i suoi cani abbaiano e disturbano i vicini

Non c’è pace per l’attaccante del Tottenham Richarlison. Il brasiliano, infatti, è finito al centro di un’indagine della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ente di beneficenza che opera in Inghilterra e nel Galles e che promuove il benessere degli animali. Stando a quanto riportato dal ‘Sun’, i suoi cani, un Siberian husky e un Labrador, avrebbero fatto arrabbiare i vicini di casa perché abbaiano in continuazione. I vicini del calciatore si sono sfogati lamentandosi di quando accaduto: “Non abbiamo tregua, i cani abbiano costantemente”.