Feyenoord-Roma, Slot: “Apprezzo Mourinho ma non vogliamo fermarci”

“Ho visto ormai tante partite della Roma e, quando si tratta di occasioni per l’avversario, è come cercare un ago in un pagliaio. Non ce n’è quasi nessuna. Ma la difesa non è certo la loro unica qualità. Con Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham hanno ottimi giocatori che possono fare la differenza”. Arne Slot, tecnico del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma che sarà una sorta di rivincita della finale di Conference League dello scorso anno. “Stimo José Mourinho. La sua bacheca dei trofei parla da sé. Se c’è un allenatore bravo nel vincere le finali, questo è lui. Penso anche che sia una sua grande qualità riuscire a creare un’ottima organizzazione con i suoi team. È speciale e fantastico essere arrivati fin qui. Ma non siamo ancora soddisfatti, vogliamo solo di più. Per questo dovremo superare un avversario molto forte, ma arrivati a questo punto del torneo dovevamo aspettarcelo”, conclude il tecnico della squadra olandese.