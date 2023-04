Masters 1000 Montecarlo 2023, infortunio alla spalla per Schwartzman: Sinner ha vita facile e vola agli ottavi

Un infortunio alla spalla condiziona Diego Schwartzman nel match contro Jannik Sinner, che ha vita facile e chiude i conti dopo soli 42 minuti. L’argentino è costretto ad alzare bandiera bianca sulla situazione di 6-0 3-1 e l’altoatesino vola, così, al terzo turno nel Masters 1000 di Montecarlo. Il suo prossimo avversario sarà Hubert Hurkacz, con il polacco che guida 2-1 nel computo degli scontri diretti: questa volta, visto lo stato di forma dei due e la superficie non così congeniale al numero 13 del mondo, Sinner partirà nettamente favorito.

Sinner domina in lungo e in largo sin dai primi punti, che era esattamente ciò che ci si attendeva anche alla vigilia, ma si nota da subito qualcosa di strano in Schwartzman: tanti errori gratuiti, diversi doppi falli e poca voglia di lottare sul campo. L’argentino, infatti, sta soffrendo per un infortunio alla spalla sinistra e ciò ne condiziona pesantemente la prestazione. L’altoatesino veleggia indisturbato nei propri turni di risposta e tiene la battuta seppur concedendo qualcosa qua e là. Sul 5-0 in favore del numero 8 del mondo, l’ex ottava forza del ranking chiede un medical timeout e si fa massaggiare la spalla dolorante. Il bagel, però, è inevitabile e si concretizza pochi istanti dopo: 6-0 in 26 minuti. Il finalista 2020 degli Internazionali BNL d’Italia conquista un game a inizio secondo set, ma la sua spalla non è affatto in grado di continuare a giocare per molto: sulla situazione di 6-0 3-1, il numero 37 del mondo è costretto a ritirarsi e a far strada al suo avversario dopo 42 minuti di agonia.