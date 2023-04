Juventus-Sporting, Allegri: “Vlahovic a disposizione. Paredes? Contento della reazione”

“Vlahovic è a disposizione: ha preso un colpo alla caviglia, ma è convocato”. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri potrà contare sull’attaccante serbo in occasione della sfida domani contro lo Sporting Lisbona, andata dei quarti di finale di Europa League. “Anche Alex Sandro ci sarà, mentre speriamo che De Sciglio torni per la gara contro il Sassuolo”, spiega l’allenatore in conferennza stampa in vista del match dello Stadium. In questi giorni ha tenuto banco la discussione con Paredes: “C’è stata una chiacchierata – esordisce Allegri -, ha avuto difficoltà e capisco la frustrazione di un giocatore che gioca meno. L’importante è che tutti siano concentrati sugli ultimi 40 giorni della stagione. Quando faccio delle scelte, le faccio in funzione del bene della squadra. Ho fiducia in chi ho a disposizione. Sono contento della reazione, significa che ci tiene a far bene in questi ultimi due mesi”.

Un altro giocatore che non sta vivendo un bel momento è appunto Dusan Vlahovic: “Sta facendo bene a livello tecnico, ritroverà il gol. Son passaggi di carriera, ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene. Non scordiamoci che Rabiot qualcuno non voleva più vederlo in campo. Qui le opinioni cambiano come il vento a Livorno… Dusan ha delle caratteristiche ben precise, è bravo, è giovane”. Poi sugli avversari: “Sfidiamo una squadra che ha fatto 7 vittorie e 4 partite nelle ultime 11. Ha un bravo allenatore, che ha riportato il titolo allo Sporting dopo 19 anni. Domani è il primo passaggio per creare i presupposti e prendersi il passaggio del turno a Lisbona”. La Juve deve ripartire dopo la sconfitta con la Lazio: “La squadra ha fatto 59 punti sul campo, vedremo quanti ne farà alla fine, se questa cosa piace o meno a me non interessa e non deve interessare neanche ai ragazzi, perchè la squadra momentaneamente si è dimostrata la seconda forza del campionato”.