Masters 1000 Miami, Sonego fuori agli ottavi: Cerundolo vince in rimonta

Lorenzo Sonego saluta il Masters 1000 di Miami agli ottavi di finale. L’azzurro vince il primo set ma subisce la rimonta di Francisco Cerundolo, che nel turno precedente era riuscito a battere Felix Auger-Aliassime. L’argentino si conferma in ottima forma con una vittoria per 3-6 6-3 6-2 confezionata in due ore e due minuti di gioco. A Sonego è mancata brillantezza nella reazione, quella che invece ha sfoggiato nel primo set. Cerundolo strappa infatti il servizio al quinto game alla prima occasione del match, ma il torinese trova l’immediato controbreak e poi l’allungo alla seconda chance utile per fare suo un primo set che l’ha visto più efficace con la prima (76% di punti vinti contro il 56% dell’avversario). Cambia tutto però nel secondo. L’argentino sbaglia meno, l’azzurro invece è poco lucido e continuo nei momenti decisivi del periodo. Cerundolo si issa sul 4-0, Sonego riesce ad accorciare dopo quattro palle break, ma non basta. Non è un copione identico, ma ci manca poco, quello del terzo set. Ad indirizzare il confronto è il break a zero con cui Cerundolo apre le danze. Al terzo game, Sonego cancella tre palle del 3-0, ma alla fine, sul 3-1, subisce il secondo break che di fatto chiude i giochi. Ai quarti di finale il numero 31 al mondo se la vedrà contro Khachanov.