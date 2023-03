Nba, rimonta Warriors sui Pelicans. Sconfitta Celtics a Washington

Rimonta e Curry. Le due parole chiave della nottata dei Golden State Warriors che, sotto -20 prima dell’intervallo, sono riusciti a ribaltare il risultato e a regalarsi un successo prezioso 120-109 sui Pelicans. A New Orleans non basta un quintetto tutto in doppia cifra: 26 i punti di Brandon Ingram, 21 quelli di Trey Murphy. Tutto inutile nella serata in cui Steph Curry chiude con 39 punti, 8 rimbalzi, 8 assist. Al resto pensano Jordan Poole (21 punti), Klay Thompson (17) e Jonathan Kuminga (13). Nella Western Conference Golden State risale al sesto posto, mentre Oklahoma City scende al decimo. I Thunder sono stati battuti 134-137 dagli Charlotte Hornets. La scena se la prende PJ Washington che si concede il massimo in carriera da 43 punti con 16/23 dal campo e 5/9 da tre. Josh Giddey sfiora la tripla doppia chiudendo con 31 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, ma non basta ad Oklahoma. Sconfitta per i Boston Celtics che perdono contro i Washington Wizards 130-111. Jayson Tatum segna 28 punti, Jaylen Brown ne aggiunge 18, ma a sorridere alla fine sono Porzingis (32 punti e 13 assist) e compagni. Niente da fare per i Magic di Paolo Banchero. L’italoamericano mette a referto 24 punti, impreziositi da 11 rimbalzi e 5 assist. Ma al FedEx Forum sono i Memphis Grizzlies a vincere.

Risultati

Washington Wizards – Boston Celtics 130-111

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 120-118

Toronto Raptors – Miami Heat 106-92

Memphis Grizzlies – Orlando Magic 113-108

Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 134-137

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 120-109