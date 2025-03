Si avvicina il via del Masters 1000 di Miami 2025, secondo torneo del Sunshine Double di marzo. Non ci sarà Jannik Sinner, fermo fino al 4 maggio per la squalifica in seguito al caso Clostebol. L’altoatesino non potrà difendere il titolo del 2024 e perderà 1000 punti in classifica Atp. Si ridurrà il gap nel ranking con Alexander Zverev, testa di serie numero 1 del tabellone. Il tedesco è sceso di colpi dopo la sconfitta in finale agli Australian Open con Sinner ed è reduce dal ko all’esordio con Tallon Griekspoor a Indian Wells. Dopo il bye al primo turno, avrà uno tra Bonzi e un qualificato. Il potenziale terzo turno potrebbe essere con il big serve Giovanni Mpetshi Perricard, che sul cemento rapido di Miami rappresenta un ostacolo duro da superare per tutti. Carlos Alcaraz è la seconda testa di serie. Lo spagnolo è uscito sconfitto in semifinale a Indian Wells contro Jack Draper e non è riuscito a conquistare il titolo in California per la terza volta consecutiva. L’esordio sarà o con Vukic o con Goffin. Il potenziale terzo turno con Nakashima. Proprio Jack Draper va inserito nei candidati alla lotta per il titolo dopo il trionfo a Indian Wells in finale con Rune. Il britannico, testa di serie numero 6, si trova nello spicchio di tabellone di Zverev e avrà probabilmente Mensik al secondo turno. Sulla sua strada prima Popyrin e poi uno tra Rune e Machac agli ottavi di finale.

Gli outsider

Sul cemento rapido outdoor vanno tenuti in considerazione tutti i tennisti della scuola ceca. Il già citato Tomas Machac è sul cammino prima di Rune (3T) e poi di Draper (4T). Un percorso non facile per la testa di serie numero 20, che esordirà al secondo turno con uno tra Arnaldi e Wu. C’è Jiri Lehecka, che avrà all’esordio uno tra Monfils e Marozsan. Il numero 2 di Repubblica Ceca ha in prospettiva uno scoppiettante terzo turno con Danil Medvedev. Il gioco del russo è ormai leggibile e, nonostante i quarti a Indian Wells, l’ex numero 1 del mondo è un avversario alla portata di molti e, anche, di Lehecka. Grigor Dimitrov non è quello dello scorso anno, ma ci sarà da difendere la finale persa con Jannik Sinner. Il bulgaro si trova nello spicchio di tabellone di Alcaraz, con cui è possibile un incrocio agli ottavi. Denis Shapovalov mina vagante. Il canadese ha un potenziale terzo turno con la testa di serie numero 3 Taylor Fritz, probabilmente il meno in forma dei primi 8 del seeding. Le possibilità di spingersi molto avanti sono concrete. Sfida tra giovanissimi al primo turno con Joao Fonseca, fresco vincitore del Challenger 175 di Phoenix, contro Learner Tien. Chi vince avrà Hugo Humbert al secondo turno.

Cosa aspettarsi dagli italiani

La spedizione azzurra è chiamata a migliorare i deludenti risultati a Indian Wells. Nessun italiano nella seconda settimana in California. Sorteggio discreto per Matteo Berrettini, che avrà uno tra Nishikori e Nishioka al secondo turno. Al terzo turno intravede la più bassa, ma non la migliore da affrontare, delle prime otto teste di serie Andrey Rublev. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche e mentali del russo, che se non al massimo è abbondantemente alla portata del tennista romano. Lo spicchio di tabellone è quello di Fritz. La partita con Rublev potrebbe aprire a un tabellone piuttosto promettente per Berrettini. Lorenzo Musetti avrà al secondo turno uno tra Seyboth Wild e Halys. In proiezione c’è Auger-Aliassime, che ha avuto il primo passaggio a vuoto del 2025 contro Brooksby a Indian Wells. Avversario duro per il carrarino, che si trova nel quarto di Medvedev. Anche qui il terzo turno influirà molto sulla campagna in Florida di Musetti. Prima partita Atp per Federico Cinà. Il classe 2007 siciliano, reduce dalla prima finale Challenger in carriera (persa con Kuzmanov) ad Hersonissos, ha ricevuto una wild card per Miami. Nessuna pressione sulle spalle del giovane Cinà, che esordirà co un qualificato. Possibile secondo turno con Dimitrov, ma già arrivarci sarebbe un sogno. Flavio Cobolli si è sbloccato. Il romano ha trovato la prima vittoria dell’anno contro Spizzirri e ora avrà il battibile Nico Jarry all’esordio. Già il secondo turno sarebbe ostico con Shapovalov dall’altra parte della rete. Lorenzo Sonego con Mariano Navone al primo turno. Il torinese parte ampiamente favorito e al secondo turno non partirebbe battuto contro la versione vista nei primi mesi di stagione di Taylor Fritz. C’è Mattia Bellucci in tabellone principale. Il tennista di Busto Arsizio avrà un qualificato all’esordio. Il potenziale secondo turno sarebbe con Stefanos Tsitsipas, battuto a Rotterdam ma in condizioni diverse.