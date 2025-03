Dopo cinque anni di collaborazione Jannik Sinner lascia la società di management sportivo StarWing Sports. Il tre volte campione Slam sarà gestito esclusivamente da AVIMA Sports & Business Management. L’agente di Sinner, Lawrence Frankopan, Ceo di StarWing Sports, si dimetterà dal suo ruolo di supervisore delle attività commerciali del tennista azzurro con effetto immediato. “Dati i miei impegni a lungo termine con StarWing Sports, non sono stato in grado di accettare l’offerta di lavorare esclusivamente per AVIMA, ma sono grato di aver avuto l’opportunità di lavorare per un talento come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Gli auguro il meglio e tanti successi nei suoi impegni futuri”, le dichiarazioni di Frankopan, che sarà sostituito da Alex Vittur, fondatore dell’agenzia AVIMA, che assumerà la piena gestione delle attività dell’altoatesino. “Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno supportato così tanto, questo rimarrà per sempre con me. Voglio ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni”. StarWing Sports è stata determinante nella gestione della carriera commerciale di Sinner da quando aveva 18 anni, realizzando partnership con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello mondiale”, le parole di Sinner.

Gli sponsor di Sinner

A meno di due mesi dal ritorno in campo (4 maggio), dopo la squalifica arrivata in seguito alla vicenda Clostebol, il numero 1 del mondo continua a mantenere i rapporti commerciali con tutte le aziende partner. Subito dopo la notizia della squalifica Rolex ha pubblicato un video in cui figurava proprio Sinner, che continua a comparire in tv negli sport pubblicitari di Fastweb e Lavazza. Nell’ultimo anno il tennista azzurro ha stretto accordi anche con De Cecco, Enervit, Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano, Technogym, L’Oreal e anche Pigna, che ha lanciato una nuova linea di oggetti scolastici ispirati all’azzurro. A questi si aggiungono anche i già noti Gucci e Intesa San Paolo.

La vittoria a Melbourne e le entrate del 2024

A inizio stagione è arrivato il terzo titolo Slam agli Australian Open. Il trionfo in finale con Alexander Zverev ha portato nelle casse di Sinner un totale di 3.15 milioni di dollari australiani, circa 2 milioni di euro. Entrate che sono destinate ad aumentare per il numero 1 del mondo, che nel 2024 ha aumentato considerevolmente i propri introiti. Il contratto più ricco da questo punto di vista è quello con Nike, con cui Sinner ha siglato nel 2022 un accordo da 150 milioni di euro in dieci anni (15 milioni di euro all’anno). Ai 15 milioni con Nike, se ne aggiungono altri 15 derivanti dagli accordi di sponsorizzazione con i vari De Cecco, Enervit, Gucci, Fastweb, Intesa San Paolo, Lavazza, Rolex e tanti altri. In più altri 15 milioni dalla partnership con Head, messa insieme nel gennaio 2024 con contratto di sette anni. Nel 2024 i ricavi di Sinner in termini solamente commerciali si aggirano intorno ai 50 milioni di euro. Altre fonti di guadagno sono il logo personale e i social. Dal logo personale Nike andrà in futuro a creare molto probabilmente dei capi e un brand personalizzati, mentre per quanto riguarda i vari profili social è tutto destinato a crescere. Nel corso degli Australian Open 2025, Sinner contava 3.2 milioni di follower su Instagram. Negli ultimi due mesi non sono aumentati, probabilmente anche a causa del caso Clostebol e dell’inattività, ma anche qui i numeri saliranno e non poco.