La spedizione azzurra è pronta a partire alla volta di Nanchino (Cina) per la tre giorni di Mondiali Indoor di atletica. Nella serata di martedì i 21 ragazzi guidati dal direttore tecnico Antonio La Torre partiranno verso la Cina, dove venerdì prenderà il via la 20ª edizione della rassegna iridata al coperto, appuntamento più importante della stagione in preparazione ai Mondiali di Tokyo a settembre. La manifestazione che si svolge nel nuovo impianto del Nanjing Cube era stata inizialmente assegnata a Nanchino per il 2020 ed era poi slittata a causa della fase più acuta della pandemia, trovando posto in calendario cinque anni più tardi.

I convocati

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Mondiali indoor di Nanchino (Cina) in programma da venerdì 21 a domenica 23 marzo: sono 21 gli atleti selezionati, di cui 12 uomini e 9 donne. In squadra tre medaglie dei recenti Europei indoor di Apeldoorn: gli ori Andy Diaz (triplo) e Zaynab Dosso (60), autori in Olanda delle migliori prestazioni mondiali dell’anno con 17,71 e 7.01; e l’argento del lungo Mattia Furlani. In partenza i campioni europei di Roma 2024 Lorenzo Simonelli e Leonardo Fabbri, che nell’edizione dei Mondiali indoor dello scorso anno a Glasgow hanno conquistato l’argento dei 60hs e il bronzo del peso. Decollano anche l’altro pesista azzurro Zane Weir, le primatiste italiane Roberta Bruni (asta) e Sintayehu Vissa (qui nei 1500), la finalista olimpica Elisa Molinarolo (asta) e i quarti classificati degli Euroindoor Manuel Lando (alto) ed Eloisa Coiro (800). Un debuttante in Nazionale assoluta: è Yassin Bandaogo nei 60 metri.

Assenza dell’ultimo momento per il bronzo europeo indoor del triplo Andrea Dallavalle. Il saltatore azzurro ha preferito rinunciare alla trasferta in Cina a causa di un fastidio a un piede. Per la giornata di lunedì sono già in programma esami strumentali per gli opportuni approfondimenti da parte dello staff sanitario. Al suo posto ci sarà Simone Biasutti.

60m Stephen AWUAH BAFFOUR Battaglio C.U.S. Torino Atl

60m Yassin BANDAOGO G.S. Fiamme Oro Padova / Atl.Vicentina

800m Giovanni LAZZARO C.S. Aeronautica Militare / Assindustria Sport

1500m Joao C. M. BUSSOTTI N. J. C.S. Esercito

60hs Nicolò GIACALONE Asd Atletica Biotekna

60hs Lorenzo N. SIMONELLI C.S. Esercito

Alto Manuel LANDO C.S. Aeronautica Militare / Atl.Vicentina

Lungo Mattia FURLANI G.S. Fiamme Oro Padova / Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi

Triplo Simone BIASUTTI G.A. Fiamme Gialle

Triplo Andy DIAZ HERNANDEZ G.A. Fiamme Gialle / Atl. Libertas Unicusano Livorno

Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Militare

Peso Zane S. WEIR G.A. Fiamme Gialle / Asd Enterprise Sport & Service

DONNE

60m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre

60m Gloria HOOPER Atl. Brescia 1950

800m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre

1500m Sintayehu VISSA Atl Brugnera Pn Friulintagli

60hs Giada CARMASSI C.S. Esercito / Atl Brugnera PN Friulintagli

60hs Elisa M. DI LAZZARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Alto Idea PIERONI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Roberta BRUNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Elisa MOLINAROLO G.S. Fiamme Oro Padova