Masters 1000 Miami 2024, Sinner-Griekspoor interrotta per pioggia

Continuano le interruzioni per pioggia al Masters 1000 di Miami 2024, con il match di terzo turno tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor che è stato fermato sul punteggio di 7-5, 3-3 in favore dell’olandese che contro ogni pronostico stava conducendo le danze dopo aver vinto il primo set con merito. Altro stop legato al meteo quindi per l’azzurro, numero due del tabellone di Miami, che nella giornata di venerdì era stato fermato dopo pochi istanti dal via del match contro Vavassori per poi tornare in campo addirittura nella giornata di sabato con il programma che ha subito una brusca frenata. Stavolta la pioggia dovrebbe essere passeggera e meno duratura, ma Sportface vi fornirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Ore 21.40 – Ci siamo, giocatori che stanno per fare il loro ingresso in campo

Ore 21:32 – In corso le operazioni di asciugatura del campo, tra qualche minuto Sinner e Griekspoor dovrebbero rientrare in campo

Ore 21:25 – Siamo in attesa di aggiornamenti per capire quando si potrà riprendere a giocare a Miami

Ore 21.15 – Sinner e Griekspoor sono rientrati negli spogliatoi, uno scroscio di pioggia piuttosto intenso è arrivato improvvisamente in maniera inattesa sul Centrale di Miami.