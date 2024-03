LIVE – Sinner-Griekspoor, terzo turno Masters 1000 Miami 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Griekspoor, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). L’altoatesino è reduce dalla vittoria in due set conquistata nel derby tutto azzurro ai danni del qualificato piemontese Andrea Vavassori. L’olandese, invece, ha impiegato quasi tre ore per avere la meglio nei confronti dell’idolo di casa Alex Michelsen. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, seconda forza del tabellone, guida per 3-0 il bilancio degli scontri diretti (6-0 il computo dei set) e partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per Sinner c’è il pass per gli ottavi di finale, dove eventualmente incrocerebbe la racchetta con uno tra la wild card a stelle e strisce Martin Damn oppure l’australiano Christopher O’Connell. Sportface.it seguirà il match di terzo turno tra Sinner e Griekspoor, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 17.00 italiane (le 12.00 locali) sullo Stadium Court, al termine del match di secondo turno tra il danese Holger Rune e l’ungherese Fabian Marozsan .

