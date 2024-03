Barcellona, Cancelo attacca Guardiola: “Ha detto bugie, Manchester City ingrato con me”

In un’intervista rilasciata ad “A Bola”, Joao Cancelo è tornato a parlare della sua esperienza al Manchester City senza risparmiare critiche esplicite alla società inglese e soprattutto a Pep Guardiola. Il giocatore portoghese è in prestito al Barcellona, che potrebbe decidere di provare ad acquistarlo a titolo definitivo. Quel che è certo è che sembra difficile un ritorno ai Citizens per l’esterno ex Juventus e Inter.

“Negli anni in cui sono stato a Manchester ero un giocatore importante, credo che il City sia stato un po’ ingrato con me – ha affermato Cancelo – Ho sempre dato il massimo, sia con la società che con i tifosi. Guardiola ha detto bugie nei miei riguardi, potete chiedere a Rico o Aké se sono stato o meno un buon compagno di squadra. Ci sono cose che preferisco tenere per me, ma la gente crederà a Guardiola perchè ha molta più forza di me quando dice le cose.”