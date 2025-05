Lorenzo Musetti vince su Gabriel Diallo per 6-4, 6-3 e stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Madrid. Il via della partita è travagliato per Musetti, che fatica a esprimere il proprio gioco e subisce il break dell’avversario canadese per il 2-4. L’italiano riesce però a rispondere, pareggiando i conti con il controbreak del 3-4 e il successivo servizio. Sul finale, l’azzurro firma un secondo break, dando lo strappo che gli consente di chiudere la frazione per 6-4. Nel corso del secondo parziale, Musetti inizia con il piede giusto, strappando il servizio a Diallo durante il primo game. L’italiano consolida il vantaggio con un buon servizio e chiude i giochi con un break, che vale il 6-3 finale. Il risultato odierno è l’ennesima prova del periodo positivo che sta vivendo l’atleta azzurro. Per Musetti, infatti, quella di Madrid è la seconda semifinale consecutiva in un torneo 1000. Il classe 2002, fresco di ingresso in top 10, sfiderà Draper per accedere alla finale.

ARNALDI CEDE A DRAPER

Jack Draper vince su Matteo Arnaldi per 6-0, 6-4. Al via del match, l’inglese sale in cattedra. Arnaldi fatica a entrare in partita e, sorpreso dall’avversario, non riesce a reagire agli attacchi. La prima frazione si chiude senza che ci sia partita e Draper firma il 6-0. L’azzurro aumenta i giri del motore nel corso del secondo parziale, che lo vede resistere all’avversario in più occasioni. Arnaldi tiene il servizio e si rivela più combattivo rispetto al set precedente, ma la sua prestazione non basta per concretizzare la rimonta. Draper, autore di quattro break nel corso dell’intero match, chiude il match con un 6-4. Dopo poco più di un’ora di gioco, il britannico ottiene l’accesso alla semifinale e da lunedì entrerà in top5. Arnaldi, che è invece approdato nuovamente il top 40, saluta la capitale spagnola per concentrarsi sull’evento romano.

SUGLI ALTRI CAMPI

Casper Ruud ha la meglio su Daniil Medvedev per 6-3, 7-5. Il norvegese inizia con un ritmo migliore rispetto a quello dell’avversario, che si trova presto all’inseguimento. Medvedev non riesce a rispondere e Ruud chiude la frazione avanti per 6-3. Nel corso del secondo set, i ritmi della partita si alzano, con il tennista russo che mette in difficoltà il rivale. Il tentativo di rimonta di Medvedev non ha però l’esito sperato e Ruud riesce a chiudere il match in due set, mettendo a terra il 7-5.

Francisco Cerundolo supera Jakub Mensik per 3-6, 7(7)-6(5), 6-2, accedendo alla semifinale del torneo madrileno. Il tennista ceco ha la meglio nel primo set, ottenendo il vantaggio e rimanendo poi saldamente al comando. La partita si accende nella seconda frazione, con Cerundolo che entra in partita con più decisione. I due atleti si sfidano in una lotta equilibrata, che si protende fino ai vantaggi. A spuntarla è poi Cerundolo, che allunga così il match di un set. La frazione finale va nuovamente al sudamericano, che sale in cattedra mentre l’avversario riesce a costruire poche occasioni.