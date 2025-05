Civitanova vince su Trento per 25-21, 25-21, 25-22. La Lube, sconfitta nella prima sfida della finale scudetto di Superlega, terminata per 3-0 in favore dei trentini, risponde nel palazzetto di casa. Gli uomini di Medei mettono a punto un’ottima prestazione, riuscendo ad avere la meglio su una Trento appannata. La serie, che si gioca al meglio delle cinque partite, si trova dunque ora in parità per 1-1. Le squadre torneranno in campo domenica 4 maggio per il terzo incontro, che avrà luogo a casa delle Aquile.

CIVITANOVA-TRENTO: IL RECAP DI GARA-2

IL PRIMO SET

Reduci della vittoria in gara-1, le Aquile si presentano a Civitanova con l’intenzione di allungare, sognando di chiudere i giochi con la terza partita. Dall’altra parte, però, c’è un avversario ostico, che più volte ha provato di saper rispondere prontamente. Al via, i padroni di casa partono con un buon ritmo, portandosi in vantaggio. Trento non tarda a recuperare, mettendo la freccia sull’8-9.Il vento cambia nuovamente direzione poco dopo, con la Lube che risponde al sorpasso. Soli decide dunque di sfruttare il primo time out sul 13-10. Il set prosegue in equilibrio: le due squadre lottano a pochi punti di distanza, con Civitanova che resta però in testa. Sul finale, quando il tabellone segna 21-20, Trento usufruisce della seconda interruzione a disposizione. Le indicazioni di Soli non portano al risultato sperato e Civitanova vola in avanti. I padroni di casa chiudono il set con l’ace di Bottolo, che vale il 25-21.

IL SECONDO SET

Il secondo set si apre con equilibrio. Il risultato rimane incollato nel corso dei primi scambi, con Trento si porta poi avanti sull’8-10. Il vantaggio delle Aquile non ha però lunga vita e la Lube rimette la testa avanti con Boninfante, che firma il 17-15. La squadra di casa tiene un gran ritmo, portandosi avanti di quattro punti sul 21-17, grazie a una grande azione di Gargiulo. Civitanova allunga fino al 24-21, chiudendo nuovamente per 25-21 dopo un errore dei rivali.

IL TERZO SET

Al via del terzo parziale, le squadre lottano punto a punto, con Civitanova che poi emerge ancora una volta. Trento non demorde e riesce a pareggiare i conti sul 14-14, nonostante il sestetto si dimostri sottotono dal via del match. Sul pareggio, Medei utilizza il primo time out a disposizione. Le indicazioni del tecnico portano i risultati aspettati e la formazione si riporta in vantaggio. Sul 17-14, è il turno di Soli di fermare il gioco. Trento tenta la rimonta finale e chiama nuovamente il time out sul 19-16 per perfezionare le ultime azioni. Civitanova rimane avanti, ma Medei chiede l’interruzione sul 22-20, in modo da dare le indicazioni finali ai suoi. La Lube allunga fino al 24-21 e Bottolo mette un punto fermo alla partita con un 25-22. Civitanova ottiene così il successo di gara-2 e il risultato dà una certezza al futuro della finale scudetto: la lotta per il titolo nazionale, non si chiuderà con gara-3.