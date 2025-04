Flavio Cobolli manca gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Madrid. L’azzurro perde per mano dello statunitense Brandon Nakashima con il punteggio di 7-5 6-3. Prestazione in declino per Cobolli che, dopo un ottimo avvio, cala con il passare dei minuti e rimedia una sconfitta piuttosto netta. Prova opposta per l’americano, diventato solidissimo da fondo campo dopo una prima mezz’ora piuttosto incerta. Nakashima avanza agli ottavi, dove affronterà uno tra Danil Medvedev e Juan Manuel Cerundolo. Resta comunque buono il percorso di Cobolli, bravo nella lotta al primo turno con Fabian Marozsan e fortunato nell’approfittare del ritiro dopo un set di un acciaccato Holger Rune al secondo turno.

La cronaca

Nel primo set parte meglio Cobolli, che riesce a togliere il servizio a Nakashima nel terzo gioco salendo poi 3-1. Lo statunitense sale piano piano di livello e, sfruttando qualche accenno di allergia del tennista romano, ritorna on serve sul 4-4. Sul 5-5 arrivano occasioni da entrambe le parti. Cobolli non sfrutta due opportunità per andare a servire per il set. Nakashima è più cinico e si prende il primo parziale togliendo la battuta all’azzurro in chiusura per il 7-5 finale. Nel secondo set Cobolli accusa il colpo, commette qualche errore di troppo con il dritto e va subito sotto di un break sul 3-0. Nakashima non concede più nulla e chiude il secondo set senza chance di break concesse.

Nelle altre partite

In apertura di giornata arriva il terzo grande upset del torneo, dopo le uscite di Fils e Auger-Aliassime (finalista nel 2024). Esce di scena il vincitore della scorsa edizione Andrey Rublev. Il russo cede in un match rapidissimo (1h21′) ad Alexander Bublik. Punteggio di 6-4 0-6 6-4 che lancia il kazako agli ottavi di finale. Sconfitta pesantissima per Rublev, che non difende i 1000 punti del 2024 e nel live ranking sprofonda in 17ª posizione con 2580 punti. Eliminazione che al momento permette a Lorenzo Musetti di salire in 9ª posizione nella classifica live (3200 punti). Paul (3160), Medvedev (3140) e Shelton (3020) seguono da vicino, ma il match di domani con Tsitsipas potrebbe essere decisivo per la prima settimana in top ten in carriera del carrarino.