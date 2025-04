Sofiia Yaremchuk firma il record italiano nella maratona. La classe 1994 nata a Leopoli (Ucraina) conclude al settimo posto nella maratona di Londra con il tempo di 2h23’12”, appena due secondi al di sotto del primato nazionale stabilito sempre da lei nella maratona di Valencia 2023 (2h23’14”). Yaremchuk ora detiene i due migliori tempi italiani sui 42.195 km. Scende al terzo posto Valeria Straneo, che a Rotterdam nel 2012 cors in 2h23’44”. Gara di oggi vinta dall’etiope Tigst Assefa in 2h15’50”. Nella volata per il secondo posto la spunta la kenyota Joyciline Jepkosgei (2h18’44”) sull’olandese Sifan Hassan (2h19’00”). Quarta l’altra etiope Haven Hailu Desse (2h19’17”).

La top ten

Tigst Assefa (Etiopia) 2h15’50” Joyciline Jepkosgei (Kenya) 2h18’44” Sifan Hassan (Olanda) 2h19’00” Haven Hailu Desse (Etiopia) 2h19’17” Vivian Cheruiyot (Kenya) 2h22’32” Stella Chesang (Uganda) 2h22’42” Sofiia Yaremchuk (Italia) 2h23’12” Ellish McColgan (Gran Bretagna) 2h24’25” Rose Harvey (Gran Bretagna) 2h25’01” Susanna Sullivan (Stati Uniti) 2h29’30”

Le migliori prestazioni italiane sui 42.195 km

Sofiia Yaremchuk 2h23’12” – Maratona di Londra 2025 Sofiia Yaremchuk 2h23’14” – Maratona di Valencia 2023 Valeria Straneo 2h23’44” – Maratona di Rotterdam 2012 Giovanna Epis 2h23’46” – Maratona di Amburgo 2023 Maura Viceconte 2h23’47” – Maratona di Vienna 2000 Sara Dossena 2h24’00” – Maratona di Nagoya 2019 Franca Fiacconi 2h25’17” – Maratona di New York 1998 Bruna Genovese 2h25’28” – Maratona di Boston 2006 Anna Incerti 2h25’32” – Maratona di Berlino 2011 Maria Guida 2h25’57” – Maratona di Carpi 1999

Al maschile

Dominio del Kenya, che ne piazza quattro nei primi dieci. Vince a sorpresa Sebastian Sawe in 2h02’27”. Il connazionale Alexander Mutiso Munyao è terzo in 2h04’20”. In mezzo c’è l’etiope Jacob Kiplimo, secondo in 2h03’37”. I due kenyoti più accreditati, Eliud Kipchoge e Hillary Kipkoech, sono rispettivamente sesto e settimo in 2h05’25” e 2h06’05”. Appena fuori dal podio l’olandese Abdi Nageeye, quarto con lo stesso tempo di Munyao. L’etiope Tamirat Tola è quinto in 2h04’42”.

