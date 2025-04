Manu Gonzalez vince il GP di Jerez. Il pilota spagnolo trionfa nella gara di casa in sella alla sua Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Terzo il compagno di marca Agius a 3″781 di ritardo. In mezzo c’è il belga Baltus (Fantic Motor), secondo a 2″256. In quarta piazza ecco il brasiliano Moreira (Italtrans Racing Team) a 4″781 da Gonzalez. Lo seguono il turco Oncu (Red Bull KTM Ajo), quinto a 6″390, e lo spagnolo Arenas (Italjet Gresini Racing Moto2), sesto a 7″049. Settimo il migliore degli italiani Celestino Vietti, bravo a risalire dalla 12ª casella con la sua Speed Up. Completano la top ten un anonimo Canet (Fantic Motor), 8° a 8″511, Dixon (ELF Marc VDS), 9° a 12″537, e Salac (ELF Marc VDS), 10° a 14″783. Risucchiato nel gruppone Tony Arbolino. L’azzurro non va oltre la 15ª piazza a 27″942 dal leader.

In Moto3

Rueda (Red Bull KTM Ajo) domina dall’inizio alla fine e si prende la vetta della classifica piloti. Il pilota spagnolo precede il connazionale Piqueras (MT Helmets-MSi) rifilandogli quasi cinque secondi (+4″334). L’iberico batte l’australiano Kelso (LevelUp-MTA) in volata. Ai piedi del podio il quartetto guidato da A.Fernandez (Leopard Racing), 4° a 6″308, con dietro Yamanaka (MT Helmets-MSi), 5° a 6″409, Furusato (Honda Team Asia), 6° a 6″494, e il classe 2008 italiano Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), 7° a 6″588. Completano la top ten le tre KTM di Carpe, 8° a 8″007, Roulstone, 9° a 21″323, e Perrone, 10° a 21″795. Non un grande passo gara per Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), che termina 11° a 21″900. Sfortunato Dennis Foggia (CFMoto Aspar Racing Team), che finisce fuori pista dopo una caduta di gruppo nel primo giro e non va oltre il 13° posto a 30″583. Subito dietro c’è Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), 14° a 31″831. Cadute per gli altri due azzurri Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team) e Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team).