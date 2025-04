Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2025. Sulla terra rossa della capitale spagnola, il carrarino ha sconfitto in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 7-6(3) 6-2 in un’ora e 47 minuti di gioco. Sembrano smaltite dunque le scorie e i problemi fisici accusati due settimane fa nella finale di Montecarlo, grazie alla quale si è portato a ridosso della top ten in classifica. Ora al terzo turno è attesa una sfida probante per Lorenzo, che dovrebbe affrontare nuovamente Stefanos Tsitsipas: il greco infatti parte ampiamente favorito contro Jan-Lennard Struff, il quale sì vanta una finale a Madrid (nel 2023), ma nell’anno del ritiro sembra lontano dai fasti migliori.

La cronaca di Musetti-Etcheverry

L’avvio di gara dell’azzurro è ben augurante, con due palle break che arrivano già nel primo game; l’avversario però tira fuori un paio di servizi precisi e riesce a salvarsi. Ancora per poco però, perché il break arriva nel terzo game grazie alla sbracciata col rovescio lungolinea di Musetti. Il classe 2002 spinge i colpi e tiene lontano dalla riga di fondo l’argentino, tattica che paga i suoi dividendi perché almeno nei primi giochi Etcheverry non riesce ad incidere da lontano. Sul 4-2 però Lorenzo si ferma e arriva quasi all’improvviso il contro break dell’argentino, il quale sfrutta un paio di errori dell’azzurro e si riporta in carreggiata fino al tie break. Qui Etcheverry parte subito con un mini break, poi però Musetti riesce a scrollarsi di dosso la tensione e grazie a 6 punti in fila chiude 7-3 mandando in archivio il primo set.

Con il vento in poppa, l’azzurro comincia forte anche nel secondo set, ma come nel primo Etcheverry annulla tre palle break. L’equilibrio si spezza sul 2-2, quando Lorenzo alla sesta occasione conquista il break in un game molto lottato e si porta sul 3-2. Da qui in poi Musetti gioca più leggero e per l’argentino non ce n’è: altro break con la palla corta, poi il carrarino va a chiudere al servizio e completa l’opera con la demi volée del 6-2 che vale l’incontro.

Gli altri risultati nel Masters 1000 di Madrid

In mattinata hanno centrato l’accesso al terzo turno anche Denis Shapovalov e Damir Dzhumur. Il canadese ha impiegato poco più di un’ora per superare la resistenza di Kei Nishikori, battuto 6-1 6-4; il veterano bosniaco invece si è preso la rivincita su Sebastian Baez, che lo aveva battuto la scorsa settimana a Barcellona: dopo aver perso 6-1 il primo set, Dzhumur ha innestato le marce alte, rimontando la gara con un perentorio 6-1 6-2 che gli vale il pass per il turno successivo.