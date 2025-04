La rivelazione del pilota sullo scontro fisico avvenuto con il ‘Dottore’ dopo il Gran premio. Ecco cosa è successo

“Si sono presi a pugni”, la confessione scioccante ma fino a un certo punto alla vigilia del Gran premio di Jerez, quinta tappa del Mondiale MotoGP che vede in testa Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia. Lo sanno tutti, il pilota spagnolo è l’eterno rivale di Valentino Rossi.

L’enfant prodige contro il mostro sacro delle due ruote, quasi epiche le battaglie tra i due nella prima decade degli anni duemila. La sfida tra Marquez e Rossi ha un po’ oscurato quella tra lo stesso ‘Dottore’ e Jorge Lorenzo, ma soprattutto quella tra il nove volte campione del mondo e Max Biaggi.

In nostro e vostro soccorso arriva Loris Capirossi, pilota che ha vissuto gli anni dell’infuocato duello tra i due piloti italiani. Un duello sfociato in rissa a Montmelò, il 17 gennaio 2001 proprio subito dopo il GP della Catalogna, al tempo sesta gara del Mondiale MotoGP.

Rossi contro Biaggi a Montmelò

La gara venne vinta da Valentino Rossi, che proprio in quella stagione si aggiudicò il primo titolo mondiale nella massima categoria. In Spagna il podio fu tutto italiano: sul secondo gradino Max Biaggi, sul terzo proprio Capirossi che, a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha svelato nei dettagli cosa accadde quel giorno e precisamente sulla scaletta che portava al podio tra il 22enne Rossi, in sella alla Honda e il pilota romano della Yamaha più grande di lui di otto anni.

Capirossi: “Rossi e Biaggi si presero a pugni”

“Ero sempre in mezzo e cercavo di restare neutrale – le parole di Capirossi che in quel GP stette a lungo in testa prima di subire il doppio sorpasso – Ero l’anima buona fra i due rivali che si scannavano. Ricordo benissimo al Montmelò, quando Valentino Rossi e Biaggi si sono presi a pugni sulla scaletta che portava al podio.

Io credo di aver vissuto con piacere quella epoca, mentre loro un po’ peggio”, ha sottolineato Capirossi, anche lui su una Honda come Valentino che se le diede con Biaggi dopo che Max aveva urtato involontariamente l’agente di allora del ‘Dottore’, Gibo Badioli.

Badioli quale reagì spintonando il pilota romano. Poi arrivò Rossi e si presero a pugni, con Biaggi che si presentò in sala stampa con un taglietto sanguinante sotto l’occhio, dicendo di essere “stato punto da una zanzara…”. Ma nessuno davvero gli credette…