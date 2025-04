Non arriva neanche da Madrid la svolta della stagione per Luca Nardi, che non riesce a centrare l’accesso al tabellone principale del secondo Masters 1000 stagionale sull terra battuta. Presso il complesso della Caja Magica, il tennista marchigiano ha subito un pesante ko nel round decisivo delle qualificazioni per mano di Hugo Gaston. Il francese, attualmente n°80 della classifica ATP, ha avuto la meglio con lo score finale di 6-4 6-2 contro l’italiano che questa settimana staziona alla posizione n°100 del ranking.

La cronaca della partita

Match in equilibrio, di fatto, soltanto nella sua fase d’apertura. Fino al 3-3 neanche l’ombra di un break e una sola palla break – annullata – da Nardi nel primo gioco del match. Nel settimo game, però, il classe ’03 pesarese il servizio lo cedeva e non riusciva più a rientrare, nonostante una strenua lotta sul 5-4. quando Gaston riusciva a chiudere il set soltanto alla quinta opportunità utile.

Parità che è durata ancora meno nel corso della seconda frazione, caratterizzata da un primo break di Gaston già nel terzo game ai vantaggi. Il francese apriva un parziale addirittura di quattro giochi a zero, salendo sul 5-1, prima di chiudere per 6-2 al primo match point a disposizione dopo aver annullato un paio di palle break a Nardi.

Domani l’esordio di Cinà e Cobolli

In atteesa di conoscere se le cose andranno meglio a Fabio Fognini, che sfida Hijikata per un posto nel main draw, gli organizzatori hanno stilato l’ordine di gioco di mercoledì. Iniziano, appunto, gli incontri del tabellone principale e l’Italtennis piazza subito un suo portacolori in apertura di programma e un altro in chiusura. Alle ore 11:00 – in uno scontro tra wild card – Federico Cinà dovrà vedersela contro Coleman Wong; nell’ultimo match di giornata, invece, Flavvio Cobolli avrà un impegno complicato contro l’ungherese Fabian Marozsan.