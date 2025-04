Dopo la tappa di Doha, che ha fornito diversi spunti d’interesse ma senza italiani al via, la FIG World Cup di 2025 di ginnastica artistica maschile e femminile si appresta a vivere il suo ultimo appuntamento stagionale. Dal Qatar ci si sposta più a nord, per la precisione in Egitto. Il Cairo, infatti, dal 25 al 28 aprile ospiterà il fine settimana conclusivo della competizione che ha già vissuto in questi mesi gli eventi di Cottbus, Baku, Antalya, Osijek e appunto Doha.

Anche in Egitto la spedizione azzurra dovrà fare a meno delle sue stelle al femminile, concetrandosi sul gruppo maschile. Il Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro ha infatti convocato quattro ginnasti azzurri per l’occasione. C’è da segnalare l’esordio da senior in World Cup e più in generale in campo internazionale di Tommaso Brugnami, giovane talento in forza alla Giovanile Ancona e già protagonista lo scorso anno ai Campionati Italiani.

Un altro ginnasta in rampa di lancio è Gabriele Targhetta della Spes Mestre, che ha già dimostrato il suo valore e nell’ultimo appuntamento di Osijek ha sfiorato la finale a cavallo con maniglie. Con loro ci saranno Niccolò Vannucchi della Gymnastic Romagna Team, due volte di bronzo nelle final eight a corpo libero e volteggio di Cottbus, ed Edoardo De Rosa della Ginnastica Gioy, anche lui sul terzo gradino del podio tedesco ma in groppa al cavallo. Al fianco dei ginnasti ci saranno i tecnici Roberto Germani e Fabrizio Marcotullio, oltre all’ufficiale di gara Massimiliano Villapiano.

IL PROGRAMMA

La competizione inizierà il 25 al Cairo International Stadium con la prima giornata di qualificazioni, che proseguiranno il 26. Le finali di specialità si svolgeranno, eccezionalmente rispetto la consueta programmazione delle World Cup, domenica 27 e lunedì 28 aprile. Il racconto delle dieci sfide per le medaglie sarà raccontato live (e successivamente on demand) su Sportface Tv. La fruizione di tutti i contenuti è completamente gratuita, previa registrazione. L’app utilizzabile anche via web (tv.sportface.it), è disponibile sugli store iOS e Android.

25 aprile: Qualificazioni MAG (FX-PH-SR) & WAG (VT-UB)

26 aprile: Qualificazioni MAG (VT-PB-HB) & WAG (BB-FX)

27 aprile: Finali MAG (FX-PH-SR) & WAG (VT-UB)

28 aprile: Finali MAG (VT-PB-HB) & WAG (BB-FX)