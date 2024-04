Masters 1000 Madrid 2024: Medvedev e Bublik avanti in rimonta, Ruud in forma smagliante

Gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2024 metteranno di fronte Daniil Medvedev e Alexander Bublik, due giocatori che odiano la terra rossa ma che hanno saputo esaltarsi questa settimana alla Caja Màgica. Il tennista russo, dopo il successo in rimonta ai danni di Arnaldi, ha impiegato tre set anche per superare Sebastian Korda. 5-7 7-6 6-3 il punteggio del match, durato 2h27′ e in constante equilibrio: a dir la verità, lo statunitense ha giocato meglio per larghi tratti, ma non è un caso che alla fine abbia perso visto quanto poco incisivo è nei momenti chiave.

Stessa sorte per il kazako, capace di vincere un secondo match in rimonta dopo quello all’esordio con Carballes Baena, stavolta contro il più quotato Ben Shelton. Sotto 3-6 2-2 0-40, Bublik è riuscito a salvarsi ed a rialzare la testa, ribaltando la sfida e finendo per vincere secondo e terzo set per 7-6 6-3. Le uniche vere chance lo statunitense le ha avute sul 4-3 del parziale decisivo, mancando però due palle break e perdendo l’ultimo treno disponibile. “La cosa più difficile di questo match? Svegliarmi preso per essere in campo alle 11 di mattina” ha scherzato (forse) il tennista kazako.

Chi continua a vincere senza sé e senza ma è Casper Ruud, capace di conquistare gli ultimi sette incontri giocati senza aver perso neppure un set. La sua ultima vittima – la seconda a Madrid dopo Kecmanovic – è stata Cameron Norrie, in grado di racimolare sei game (6-2 6-4), ma non di impensierire concretamente il norvegese. Il suo prossimo avversario? Felix Auger-Aliassime, che ha beneficiato del ritiro di Jakub Mensik sul punteggio di 6-1 1-0. Infine, ha rispettato il pronostico della vigilia Jiri Lehecka, vittorioso per 6-4 7-6 sul brasiliano Thiago Monteiro, giustiziere di Tsitsipas.