Real Madrid, Ancelotti: “Emozionante ritrovare il Bayern Monaco, sarà una bella partita”

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si prepara alla sfida contro il Bayern Monaco, valida per la semifinale d’andata di Champions League. Per il tecnico si tratta di una partita contro una squadra che ha allenato in passato, come ricorda in conferenza stampa: “E’ sempre emozionante per me ritrovare il Bayern, ho ricordi belli come la vittoria della Bundesliga e brutti come l’esonero ma nel complesso è stata una bellissima esperienza, a Monaco si vive bene”. Sulla sfida alle porte: “Senza Benzema siamo diventati più imprevedibili ma anche il Bayern ha un ottimo attaccante come Kane che ha segnato una marea di gol e poi Gnabry, Sanè, Musiala: siamo due squadre che si assomigliano un po‘, anche per storia, sarà una bella partita”. “Siamo stati anche molto solidi dietro. Abbiamo trovato un equilibrio e speriamo di averlo anche domani. Il Bayern è una squadra che non è molto prevedibile, alterna pressione alta e blocco basso, è forte in contropiede, ha un attaccante fenomenale come Kane che viene anche a giocare, è una squadra completa”. L’uscita del Manchester City non agevola il cammino, come sottolinea Federico Valverde: “In Champions tutte le squadre meritano rispetto e tutte le partite sono molto complicate. Ma abbiamo molta qualità e voglia di andare in campo“.