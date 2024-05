Masters 1000 Madrid 2024, Fritz non si ferma più: Cerundolo ko al terzo set, è semifinale per lo statunitense

Prosegue la cavalcata di Taylor Fritz sulla terra rossa. Lo statunitense ha infatti raggiunto per la prima volta in carriera la semifinale del Masters 1000 di Madrid 2024, battendo l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3. Per lo statunitense, probabilmente mai così in fiducia sul rosso, si tratta della settima vittoria in otto partite giocate dopo la sconfitta all’esordio stagionale sulla terra a Montecarlo. La vittoria di oggi rappresenta anche una “vendetta” per la sconfitta nell’unico precedente che aveva visto Cerundolo vincere lo scorso anno nel terzo turno del Roland Garros.

Poca storia nel primo set, con Fritz che sfrutta alla perfezione le due palle break concesse da Cerundolo per chiudere sul 6-1 in meno di mezz’ora. La storia della partita cambia nel secondo set, con l’argentino che riesce ad annullare due palle break nel terzo gioco e alla fine trova il break in suo favore riuscendo a strappare il servizio a Fritz nell’ottavo game. Cerundolo poi va a servire per il set, annulla un’altra palla break e chiude il 6-3 portando la sfida al terzo e decisivo parziale. Qui l’equilibrio è sovrano ed entrambi i giocatori non concedono occasioni all’avversario, ma ancora una volta Fritz è straordinariamente cinico e sull’unica palla break va a segno per il 5-3 che di fatto decide la contesa.