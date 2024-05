Highlights e gol Borussia Dortmund-Psg 1-0: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Borussia Dortmund-Psg, match valevole per l’andata della seconda semifinale di Champions League 2023/2024. In Germania grande partenza dei padroni di casa che imprimono subito un ritmo forsennato alla partita, il Psg non riesce a controbattere e rischia di subire il gol dell’1-0 almeno in un paio di occasioni. Gol che arriva grazie allo splendido stop di Fullkrug che si coordina in men che non si dica e batte l’incolpevole Donnarumma. Proprio il capitano azzurro evita lo 0-2 con una grande parata su Brandt. Nella ripresa la musica cambia e il Psg in un minuto colpisce due pali: prima il destro a giro di Mbappè, poi il tiro di Hakimi. Il Borussia Dortmund non demorde e con Fullkrug va vicinissimo al 2-0, ma è ancora il Psg all’81’ ad andare ad un passo dall’1-1: ma Dembelè, dal dischetto del rigore, manda alto la palla. Il ritorno si giocherà tra sei giorni, martedì 7 maggio, in casa del Psg.

