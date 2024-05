Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks gara-5 stanotte in tv: canale, orario e streaming playoff Nba 2024

Tutto pronto per gara-5 della serie playoff NBA tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. La partita è in programma alle 04:00 del mattino di giovedì 2 maggio e si riparte dal 2-2. Perfetto equilibrio in questa serie: i Clippers hanno vinto gara-1 109-97, poi hanno subìto due sconfitte (96-93 e 101-90) per poi pareggiare 111-116 nel quarto confronto. Da valutare le condizioni di alcuni big, a partire da Luka Doncic, che dopo la tripla doppia in gara-4 dovrebbe giocare nonostante un fastidio al ginocchio. Niente da fare, invece, in casa Clippers per Kawhi Leonard che salterà gara 5 per un’infiammazione al ginocchio destro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con il commento originale. Previste repliche nella giornata di giovedì 2 maggio su Sky Sport NBA con il commento di Dario Vismara e Tommaso Marino.