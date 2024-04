Masters 1000 Madrid 2024, Arnaldi completa l’en plein azzurro: supera O’Connell e prenota Medvedev

Matteo Arnaldi supera in due facili set Christopher O’Connell e raggiunge il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. In poco più di un’ora di gioco l’attuale n°36 del ranking mondiale si impone con lo score di 6-4 6-1, dominando il match dal 4-4 del primo set in avanti. Si conferma l’ottimo feeling tra Matteo il torneo madrileno, dove lo scorso anno si presentò al grande pubblico superando le qualificazioni e prendendosi il lusso di sconfiggere anche Casper Ruud in main draw. Prosegue l’ottimo inizio di torneo per l’Italtennis, con il tennista sanremese che raggiunge Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego al round successivo. Per Matteo ora appuntamento con il numero quattro del ranking mondiale Daniil Medvedev.

LA CRONACA DEL MATCH – A inizio partita si vede qualche buon colpo da entrambe le parti, soprattutto lato azzurro con un paio di vincenti con il rovescio lungolinea, ma è l’equilibrio a farla da padrone. L’unica palla break in apertura è a favore dell’australiano, ma Arnaldi è bravo ad annullarla con il servizio e a portarsi sul 3-2. O’Connell serve bene e limita gli errori al servizio, non concedendo alcuna chance al classe 2001, così il set scorre via rapidamente fino al 4-4, quando Matteo è costretto a risalire dallo 0-30 e lo fa ottimamente. Nel gioco successivo l’aussie non riesce a concretizzare una palla del 5-5 e alla prima chance a disposizione l’azzurro trova il break del 6-4.

La striscia da parte del tennista sanremese prosegue a cavallo tra le due frazioni. Il parziale diventa infatti di cinque games a zero, con Matteo che trova il break nel secondo gioco e consolidandolo si porta sul 6-4 3-0. Il match è ormai a senso unico, l’azzurro è in fiducia, riprende tutto e manda in completa confusione l’avversario, che cede il terzo turno di servizio consecutivo e alza bandiera bianca. Arnaldi si invola così verso il 6-4 6-1 finale.