LIVE – Arnaldi-O’Connell 6-4 6-1, primo turno Masters 1000 Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-O’Connell, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane sanremese è reduce dal buon quarto di finale ottenuto a Barcellona, dove si è arreso con onore di fronte al futuro vincitore della manifestazione: il norvegese Casper Ruud. Sul suo cammino alla Caja Mágica c’è subito un avversario scorbutico come il top settanta australiano, giocatore in grado di essere molto fastidioso su qualsiasi tipo di superficie. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto della carriera a livello di circuito maggiore, con Arnaldi che partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il ligure ha già dimostrato di poter esprimersi al meglio in questa location. Lo scorso anno, infatti, partito dalle qualificazioni, riuscì ad issarsi fino al terzo round. Ad attendere il vincitore al secondo turno c’è già un campionissimo del calibro del russo Daniil Medvedev, terza forza del tabellone e numero quattro del ranking mondiale. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court 6, al termine dell’altro primo turno tra il romano Flavio Cobolli e il cileno Alejandro Tabilo.

ARNALDI-O’CONNELL 6-4 6-1

GAME, SET & MATCH ARNALDI!

SECONDO SET – Arrivano due match point!

SECONDO SET – 30-0! Arnaldi a due punti dal match.

SECONDO SET – Tiene ai vantaggi l’australiano: 5-1

SECONDO SET – O’Connell con una buona prima di servizio annulla un match point a Matteo.

SECONDO SET – O’Connell sembra aver alzato bandiera bianca, 5-0!

SECONDO SET – E ANCORA BREAK! 6-4 4-0!

SECONDO SET – Arnaldi prende tutto, è on fire in questo momento: 30-40 e ancora palla break.

SECONDO SET – Consolida il vantaggio Arnaldi, 3-0

SECONDO SET – Accelerazione di dritto e poi chiude Arnaldi, 2-0! Quattro games di fila

SECONDO SET – Gran passante di Arnaldi, due palle break: 15-40

SECONDO SET – E ora è Matteo che si fa vedere di nuovo in risposta, 0-30

SECONDO SET – Arnaldi tiene il servizio recuperando anche questa volta: 1-0

SECONDO SET – Matteo inizia la seconda frazione in difficoltà alla battuta, 0-30

PRIMO SET ARNALDI 6-4

PRIMO SET – Arriva comodo Matteo sulla palla corta di O’Connell! SET ARNALDI

PRIMO SET – O’Connell non concretizza una palla del 5-4 e ora offre un set point.

PRIMO SET – Ottimo recupero del sanremese, 5-4!

PRIMO SET – Tre punti di fila per Matteo e palla game.

PRIMO SET – Attenzione, 0-30 su servizio Arnaldi.

PRIMO SET – Palla corta perfetta dell’australiano, poi chiude con l’accelerazione di dritto: altro game a zero e 4-4

PRIMO SET – Si apre bene il campo e poi chiude facilmente con lo smash O’Connell, 15-0

PRIMO SET – Gran palla corta di Arnaldi, che poi chiude con l’ace e sale sul 4-3

PRIMO SET – Passante di O’Connell su un’altra discesa a rete rivedibile dell’azzurro, deuce

PRIMO SET – Lo slice del sanremese sta dando qualche difficoltà ad O’Connell, che non controlla la misura del rovescio, 40-15

PRIMO SET – Accelera con il dritto Arnaldi, non rimane in campo il recupero del suo avversario: 30-15

PRIMO SET – Game rapidissimo appannaggio di O’Connell, che aiutato anche dal servizio chiude a zero: 3-3

PRIMO SET – Splendido vincente con il dritto lungolinea per Arnaldi, che tiene la battuta e sale sul 3-2

PRIMO SET – La annulla subito il classe 2o01 con la prima vincente, deuce

PRIMO SET – Largo il dritto incrociato dell’azzurro, arriva la prima palla break dell’incontro per O’Connell sul 30-40

PRIMO SET – Serve and volley troppo avventato di Arnaldi su una seconda tenera: non aggancia bene la volée ed è 30 pari

PRIMO SET – Largo l’inside in col dritto di Arnaldi: O’Connell tiene il servizio ai vantaggi e impatta sul 2-2

PRIMO SET – Punto quasi fotocopia rispetto a quello precedente per il sanremese, ancora con il rovescio lungolinea all’incrocio delle righe: deuce

PRIMO SET – Gran vincente col rovescio lungolinea in allungo per Arnaldi, 30-15

PRIMO SET – Servizio e dritto lungolinea per l’australiano, 30-0

PRIMO SET – Arnaldi recupera da 15-30 e sale sul 2-1 grazie al servizio e dritto. Match che deve ancora decollare

PRIMO SET – O’Connell viene a capo di un game complicato con due prime vincenti: 1-1

PRIMO SET – Chiude con l’ace l’azzurro: tiene il servizio a 30 e si prende il primo gioco, 1-0

13.30 – Si parte con Arnaldi al servizio

13.25 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match tra Matteo Arnaldi e Christopher O’Connell. Cobolli ha da poco terminato le sue fatiche battendo Tabilo, e tra non molto scenderanno in campo il ligure contro l’australiano!