Masters 1000 Madrid 2024: Alcaraz sul velluto, Rublev torna alla vittoria

E’ durato appena 69 minuti il match d’esordio di Carlos Alcaraz, che ha debuttato nel Masters 1000 di Madrid 2024 con una netta vittoria ai danni del russo (naturalizzato kazako) Alexander Shevchenko. Dopo aver saltato i tornei di Monte-Carlo e Barcellona per un problema al braccio, c’era grande curiosità per il primo incontro post Sunshine Double su terra rossa dello spagnolo. Ad eccezione di un vistoso manicotto, però, nulla di particolare da segnalare: Alcaraz ha ricordato a tutti come mai abbia vinto le ultime edizioni di questo torneo e si è imposto con un netto 6-2 6-1. Poco più di un allenamento per Carlitos, il quale sfiderà al terzo turno il brasiliano Thiago Seyboth Wild, giustiziere di Musetti.

Per quanto riguarda gli altri incontri di giornata, spicca il successo di Andrey Rublev, capace di interrompere una striscia di quattro sconfitte consecutive. A senso unico la sfida contro Bagnis, finita 6-1 6-4 in 1h30′. Vittorie anche per Hubert Hurkacz (facile su Draper), Sebastian Baez (ha servito per chiudere in due ma ha piegato Van Assche solo al terzo) e Tommy Paul (in rimonta sul qualificato Klein). Si rivede Denis Shapovalov, vittorioso a sorpresa su Etcheverry, mentre è andata meglio a un altro argentino, Francisco Cerundolo, capace di piegare in due set Marozsan. Ok Davidovich Fokina, mentre un acciaccato Fils ha ceduto il passo in due rapidi set ad Altmaier.