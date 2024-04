Taekwondo: si chiude la prima giornata dei campionati italiani, domani gli juniores

Al PalaTiziano di Roma è andata in archivio la prima giornata dei campionati italiani di taekwondo. Oggi la scena se la sono presa i seniores e il torneo nazionale di parataekwondo.“È affascinante che a tre mesi dai prossimi Giochi Olimpici si conceda spazio a un campionato di questo livello, dove è possibile ammirare da vicino anche i talenti emergenti nelle diverse categorie olimpiche in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Questo è merito di una Federazione lungimirante che vede nei giovani il fulcro per costruire il proprio futuro”. le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. “Vedere questi atleti competere in un Palazzetto impeccabile come il Pala Tiziano è un riflesso straordinario per la città di Roma. La Fita non solo organizza eventi di alto livello dal punto di vista agonistico, ma si distingue anche per iniziative che coinvolgono l’intera comunità, come lo spettacolare show acrobatico del Ciao Team che ha aperto il concerto di Capodanno per due anni consecutivi”, aggiunge l’assessore ai Grandi Eventi, allo Sport, al Turismo e alla Moda del Comune di Roma Alessandro Onorato.