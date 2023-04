Masters 1000 Madrid 2023, Sinner si cancella per infortunio: l’azzurro punta Roma

Jannik Sinner si è cancellato dal torneo Masters 1000 di Madrid 2023. L’azzurro, che si era ritirato prima di giocare i quarti di finale a Barcellona contro Musetti, ha deciso di fermarsi ancora un po’ per non compromettere il suo torneo a Roma, appuntamento che non vuole assolutamente saltare. Così, è stato annunciato ufficialmente il suo ritiro dal torneo Mandatory spagnolo per via di un infortunio non ancora risolto, ma che non sembra preoccupare più di tanto.