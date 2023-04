Empoli-Inter, Lukaku torna al gol su azione ed esulta come contro la Juventus

Romelu Lukaku torna al gol su azione al Castellani di Empoli e porta l’Inter in vantaggio. L’uomo più discusso degli ultimi giorni, al quale è stata concessa la grazia che gli evita la squalifica contro la Juventus al ritorno di Coppa Italia dopo l’espulsione scatenata dai cori razzisti all’andata, segna contro i toscani ed esulta proprio come già fatto contro i bianconeri ma in generale nelle ultime occasioni in cui ha segnato. Dito al naso, mano sull’attenti, Big Rom torna a festeggiare.