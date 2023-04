Boxe, Dragan Lepei nuovo campione italiano dei mediomassimi

di Mattia Zucchiatti

Il fiorentino Dragan Lepei vince il titolo italiano dei pesi mediomassimi. Il 33enne ha conquistato la cintura vacante battendo ai punti con verdetto unanime (98-92, 97-93, 97-93) il romano Giovanni Carpenrtieri nell’incontro svoltosi sul ring del palazzetto Palaramini di via delle Olimpiadi a Empoli. Per Lepei è il secondo titolo tricolore: in passato è stato campione d’Italia anche nei supermedi.