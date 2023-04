Masters 1000 Madrid 2023: Berrettini si ritira, ora anche Roma è a rischio

Matteo Berrettini ha annunciato sul suo profilo Instagram che non parteciperà al Masters 1000 di Madrid 2023. Il torneo, in programma dal 27 aprile a 6 maggio, sarà il primo dei tre grandi tornei che si disputeranno sulla terra nel mese di maggio, insieme a Roma e al Roland Garros. Il tennista romano non ha ancora recuperato dall’infortunio agli addominali rimediato nella sfida contro Cerundolo, poi vinta in rimonta, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e che lo ha costretto a rinunciare alla sfida contro Rune negli ottavi. Non ci sono dei tempi di recupero certi per Berrettini, la cui presenza al Masters 1000 di Roma, in programma dal 10 al 21 maggio, è in dubbio.