MOVIOLA – Verona-Bologna, Posch su Depaoli: non è rigore, contatto inizia fuori area

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Verona-Bologna, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi di Verona i padroni di casa, sugli sviluppi di un rinvio dal fondo di Montipo, si rendono pericolosi. Dopo un rimpallo sul corpo di Posch la palla rimane lì ed è Depaoli che prova ad approfittarne: il giocatore del Verona cade per terra dopo un leggero contatto con il difensore del Bologna e l’arbitro, il signor Maurizio Mariani di Aprilia, fischia calcio di rigore. Il contatto è davvero minimo, sarebbe stato un rigore molto generoso, in ogni caso il Var Di Paolo corregge l’arbitro suggerendogli che il fallo cominci fuori area. Dunque punizione dal limite e non rigore.