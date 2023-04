Bayern, Tuchel: “Eliminazione Champions non mette tutto in discussione. Ora pensiamo al Campionato”

“Sono successe tante cose in questa stagione ma sarebbe triste dare per scontata la vittoria del campionato”, esordisce così Thomas Tuchel in conferenza, dopo l’eliminazione dalla Champions League. Parlando della Bundesliga ha continuato: “Chiaro, dovessimo vincere non festeggeremmo come se fosse qualcosa di inaspettato ma non questo non significa che va sminuita la nostra ambizione di diventare campioni. Non dovremmo vergognarcene. A Parigi a un certo punto non bastava più vincere in campionato, è stato minimizzato, ma c’è molto lavoro nella nostra quotidianità”.

Il tecnico ha poi concluso: “Posso capire che sia insufficiente non raggiungere per tre anni le semifinali della Coppa di Germania ma quando sei ai quarti di Champions per tre anni di fila non parlerei di crisi. Non dobbiamo mettere in discussione tutto, molti grandi club non sono arrivati ai quarti. Noi dobbiamo continuare a essere ambiziosi e a volere sempre di più ma non parlerei di crisi”.