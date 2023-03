Wta 1000 Indian Wells 2023, qualificazioni: Errani spreca ed esce al turno decisivo, vince Rus

Dopo il ritorno nella top 100 del ranking, Sara Errani non riesce a passare il turno decisivo delle qualificazioni al Wta 1000 di Indian Wells. L’azzurra è stata sconfitta in due set 7-6(1) 6-3 dalla 32enne olandese Arantxa Rus, numero 135 del ranking. Tanti rimpianti per la 35enne azzurra che nel primo set si era issata anche sul 4-1, prima di subire la rimonta e di perdere lucidità in un tie break dominato dall’avversaria. La beffa si consuma nel secondo periodo. Rus strappa il servizio in apertura e salva le quattro palle break a disposizione di Errani. Al secondo match point a disposizione, l’olandese archivia la contesa dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco.