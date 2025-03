Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini al Masters 1000 Indian Wells 2025. I due, che dopo il bye del primo turno sono scesi in campo direttamente nel secondo turno, hanno battuto rispettivamente Roman Safiullin e Christopher O’Connell. In particolare, buono il rientro del toscano, che dopo lo stop di qualche settimana per un problema muscolare disputa una buona partita superando anche un calo nel secondo set. Il romano, da canto suo, dopo un primo set in scioltezza ha dovuto faticare un po’ di più nel secondo, chiudendo comunque la contesa dopo un’ora e mezza di gioco. Ora, l’avversario di Musetti al terzo turno sarà Arthur Fils, mentre Berrettini cercherà la rivincita contro Stefanos Tsitsipas dopo la sconfitta ai quarti di Dubai (in totale, il bilancio è di 4-1 per il greco nei testa a testa).

Masters 1000 Indian Wells, la cronaca delle partite di Musetti e Berrettini

(15) MUSETTI B. SAFIULLIN 7-5 5-7 6-2

Parte bene Lorenzo, che vola subito sul 3-0, vedendosi anche annullare un’ulteriore palla break nel quarto game. Sembra tutto in discesa per l’azzurro, che però ha un calo che gli costa il contro break nel quinto gioco, fino al pareggio (3-3). Il russo si ritrova anche avanti per 15-40 nel settimo game, ma Musetti si ritrova, prende fiducia, tiene il servizio e a sua volta conquista due palle break nell’ottavo: il break, però, non arriva. Dopo un paio di game veloci che fanno presagire al tiebreak, Musetti sorprende Safiullin e si aggiudica il set.

Il secondo set racconta una partita completamente diversa, con i due tennisti che non si rendono pericolosi nei turni in risposta, salvo un quinto game terminato ai vantaggi con Musetti al servizio. Si prosegue, quindi, on serve fino all’undicesimo gioco. Qui, Roman si porta sul 15-40 e non si lascia sfuggire l’occasione: si arriva, quindi, al terzo set. Il terzo set si apre con l’inaspettato break di Safiullin, subito ripreso da Musetti. Lo scenario si ripete nei due game successivi: di nuovo tutto in parità, quindi, sul 2-2. Qui, il russo chiede un medical time out per un problema alla coscia, e alla ripresa del gioco la partita è a senso unico. Musetti infila quattro game consecutivi e si aggiudica la partita.

(28) BERRETTINI B. O’CONNELL 6-2 7-6(2)

Primo set completamente sbilanciato a favore di Matteo, molto aggressivo in risposta e solido al servizio. L’azzurro inaugura la partita con un break, bissato nel quinto game. In mezzo, un’ulteriore occasione non sfruttata nel terzo. Il parziale si chiude in appena mezz’ora. Storia diversa, invece, nel secondo set. L’australiano aumenta notevolmente l’efficacia delle prime (passando dal 54% al 73%) e non concede alcuna occasione a Berrettini. Anzi, è il romano a doversi difendere da una palla break nell’ottavo gioco, con successo. Si arriva, quindi, al tiebreak, in cui Matteo trova di nuovo il modo di fare male a O’Connell. L’australiano, infatti, perde tutti i cinque turni in battuta, rendendo vani i due mini break.