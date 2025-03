Doppio impegno per i colori azzurri tra DP World Tour e PGA Tour in questa settimana, che prosegue con buone notizie per i giocatori italiani. Sia Francesco Laporta che Matteo Manassero hanno infatti superato il taglio dei rispettivi tornei e potranno quindi scendere in campo nel weekend con l’obiettivo di recuperare quante più posizioni possibili. Il pugliese è in campo sul circuito europeo nel Joburg Open, di scena in Sudafrica, mentre il veneto è al quarto impegno stagionale sul PGA Tour statunitense in quel di Puerto Rico. Andiamo quindi a scoprire come è andata la seconda giornata per i nostri due portacolori.

DP World Tour, Laporta 20° a metà gara: Norris in testa

Sui green dell’Houghton Golf Club (par 70) di Johannesburg, Francesco Laporta ha chiuso i primi due giri con un totale di -5 in ventesima posizione. Nella seconda giornata l’azzurro ha ottenuto un parziale in 68 colpi, frutto di quattro birdie e due bogey. Il 34enne dista sei colpi dalla vetta che è occupata dal sudafricano Shaun Norris, già vincitore in questa stagione dell’Alfred Dunhill Championship sempre in Sudafrica. Il leader guida con un colpo di vantaggo sul francese Adrien Saddier, che con -10 precede di una lunghezza lo scozzese Connor Syme e l’indiano Shubhankar Sharma. In quinta posizione a -8 ci sono ben sei giocatori, tra cui spicca un altro sudafricano già capace di vincere un torneo del DP World Tour quest’anno come Jacques Kruyswijk.

Nella giornata di sabato Laporta giocherà a partire dalle 10:59 locali (le 9:59 italiane) insieme allo scozzese Calum Hill e al sudafricano Jaco Ahlers. Diretta tv a partire dalle 11:30 su Sky Sport Golf, con gli appassionati che potranno seguire il torneo anche in diretta streaming grazie a Sky Go e Now. In palio un montepremi complessivo superiore a un milione di euro, per quello che è anche l’ottavo e ultimo torneo dell’International Swing, già comunque vinto dall’inglese Laurie Canter che è assente in questo Joburg Open. Per lui bonus di 200mila dollari e soprattutto accesso garantito ai tornei delle “Back 9” che precederanno i Playoff di fine stagione.

PGA Tour, Manassero scende al 29° posto a Puerto Rico. Neergaard-Petersen sale in testa

Terzo taglio passato in quattro tornei PGA per Matteo Manassero, sceso dall’ottavo al ventinovesimo posto nel Puerto Rico Open in corso di svolgimento a Rio Grande sul Grand Reserve Golf Club (par 72). Il veronese classe 1993, dopo la stagione del ritorno a grandi livelli nel 2024, cerca continuità e dopo le prime 36 buche ha un totale di -8. Dopo il bel 66 della prima giornata, che lo aveva issato in top-10, Manassero ha chiuso la seconda giornata in 70 colpi. Un giro piuttosto movimentato, con sei birdie ma anche con un doppio bogey e due bogey sulla carta del veneto che comunque è stato molto bravo a reagire recuperando due colpi nelle ultime tre buche del suo round.

Un piazzamento nelle prime dieci posizioni dista appena tre colpi e quindi tutto è ancora possibile per cercare di ottenere un risultato di peso così da risalire la china nella FedEx Cup del PGA Tour. Al comando c’è il danese Rasmus Neergaard-Petersen, partito fortissimo con un totale di -15 (64 65) e un colpo di vantaggio sullo statunitense Davis Riley. Alle loro spalle altri giocatori a stelle strisce come Austin Cook, terzo a -13, oppure William Mouw e Noah Goodwin che occupano la quarta piazza a -12 insieme all’australiano Karl Vilips.

Il torneo, che si disputa in contemporanea con il più importante Arnold Palmer Invitational, mette in palio un montepremi totale di quattro milioni di dollari con una prima moneta di 720mila dollari. Gli appassionati potranno seguire il gioco in diretta su Discovery+, con collegamenti nella giornata di sabato dalle ore 20:30 e nella giornata di domenica dalle 19:30.