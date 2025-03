Ancora una clamorosa eliminazione per Novak Djokovic, che viene eliminato all’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells. Entrato in gioco direttamente nel secondo turno, il serbo perde in tre set contro il lucky loser Botic Van de Zandschulp. Per Djokovic, che poche settimane fa aveva perso contro Matteo Berrettini nella sua prima partita a Dubai, si tratta della seconda eliminazione consecutiva all’esordio in un torneo. Un Nole davvero irriconoscibile quello che è sceso in campo nel BNP Paribas Open senza riuscire mai ad esprimere il proprio gioco. Nuovo passo in avanti, invece, per l’olandese, che, dopo aver eliminato Nick Kyrgios, al prossimo turno se la vedrà con Francisco Cerundolo.

Djokovic subito out a Indian Wells: la partita

Djokovic inizia malissimo il suo match, non trovando le misure né col dritto né con una facile volée. Il primo break arriva addirittura a zero nel terzo game, con Van de Zandschulp che si ripete nel quinto (4-1). L’olandese prosegue nel suo piano gioco, non irresistibile ma efficace contro Nole. Almeno, contro questa versione di Nole. Il serbo sbaglia ancora di dritto e perde il primo set dopo nemmeno mezz’ora. Nel secondo set, Djokovic ha una piccola reazione: nulla di clamoroso, ma tanto gli basta per portarsi sul 3-0 e, successivamente, sul 5-1 nel game più lungo della partita, in cui si sono giocati 15 punti. Quando tutto sembrava pronto per la conquista del set, l’ex numero uno del mondo perde il turno in battuta e palesa tutta la sua frustrazione. Si va comunque sull’1-1 nel conto dei set, ma nel terzo va in scena un altro assolo di Van de Zandschulp. Dall’1-1, infatti, il lucky loser (uscito di scena alle qualificazioni contro Matteo Gigante) infila cinque game di fila e si regala il terzo turno per continuare a sognare.

Sabalenka e Gauff avanti

Per quanto riguarda il tabellona femminile, nella nottata sono andati in scena diversi match interessanti. Tra questi, sicuramente quello che ha visto la numero uno del ranking, Aryna Sabalenka, impegnata in un match non scontato contro McCartney Kessler. La bielorussa parte forte al servizio e prova a forzare in risposta, spesso mancando il campo e vedendosi annullare una palla break nel quarto gioco. Si arriva al tiebreak, con Sabalenka che perde subito il servizio ma si riscatto rubandolo due volte all’avversaria, prima di un ulteriore break a chiudere. Nel secondo set, è immediato il break a favore di Sabalenka, che sale a mano a mano di ritmo gestendo bene i punti decisivi senza rischiare nulla. Nel nono game arriva un ulteriore break a chiudere il match: Aryna sfiderà Lucia Bronzetti nel terzo turno.

Qualche difficoltà in più, invece, per Coco Gauff, che impiega due ore e mezza per battere la giapponese Moyuka Uchijima. La statunitense vince il primo set, caratterizzato da un break e immediato contro break tra terzo e quarto game, ma nel secondo va in difficoltà contro il tennis frizzante della nipponica. La partita si prolunga al terzo set, in cui Gauff si porta addirittura sul 4-0. Tutto sembra apparecchiato per la vittoria, ma Uchijima accorcia di un break. Dopo due match point falliti, Gauff perde nuovamente il servizio: tra decimo e dodicesimo gioco saranno tre i break consecutivi, per cui si arriva al tiebreak. Qui la numero 3 del mondo si porta sul 6-2, un margine che le consente di aggiudicarsi la vittoria nonostante un ulteriore mini break subito.

Orari e ordine di gioco domenica 9 marzo

STADIUM 1

Dalle 19:00 – Yastremska vs (2) Swiatek

Non prima delle 21:00 – (28) Berrettini vs (8) Tsitsipas

A seguire – (31) Michelsen vs (5) Medvedev

Non prima delle 2:00 – (22) Tauson vs (9) Andreeva

Non prima delle 4:00 – (Q) Watanuki vs (16) Tiafoe

STADIUM 2

Dalle 19:00 – (10) Paul vs Norrie

Non prima delle 21:00 – (7) Rybakina vs (25) Boulter

A seguire – Xin. Wang vs (4) Pegula

Non prima delle 2:00 – (20) Fils vs (15) Musetti

Non prima delle 4:00 – (8) Zheng vs Sun

STADIUM 3

Dalle 19:00 – (18) Kostyuk vs (WC) Dolehide

A seguire – (15) Muchova vs Siniakova

A seguire – (14) Collins vs (23) Svitolina

STADIUM 4

Dalle 19:00 – Griekspoor vs (29) Mpetshi Perricard

A seguire – Giron vs (26) Popyrin

A seguire – (12) Rune vs (18) Humbert