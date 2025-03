Si interrompe a otto la striscia di vittorie consecutive dei Los Angeles Lakers, che nella notte di NBA 2024/2025 vengono battuti dai Boston Celtics. Arriva quindi la “vendetta” dei campioni in carica, che riscattano il KO per 117-96 del 24 gennaio. Al TD Garden finisce 111-101 per i padroni di casa, trascinati dalla coppia formata da Jayson Tatum, che sfiora la tripla doppia con 40 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, e Jaylen Brown, che realizza 31 punti. Serata storta, invece, per i Lakers, che rimangono comunque in partita fino all’ultimo pagando un terzo quarto da appena 13 punti. Tra gli ospiti, Luka Doncic gioca tutta la partita con un fastidio alla schiena, chiudendo comunque con 34 punti e 8 rimbalzi (11/22 dal campo).

Le brutte notizie arrivano soprattutto da LeBron James, che si è fermato a metà del quarto quarto dopo aver realizzato il canestro del -7 (la squadra di coach JJ Redick aveva toccato anche il -22). LeBron si è avvicinato lentamente alla panchina lamentando un problema all’inguine, alzando bandiera bianca dopo aver provato qualche esercizio con lo staff medico. Fino a quel momento, James aveva realizzato una prova super con 22 punti, 14 rimbalzi e 9 assist. Secondo ESPN, lo stop potrebbe anche essere particolarmente importante, tenendo fuori LeBron anche per diverse settimane.

Vince ancora Golden State, Houston travolge New Orleans

Prosegue l’ottimo momento dei Golden State Warriors, che battono i Detroit Pistons per 115-110 centrando l’undicesima vittoria nelle ultime tredici partite. Grande protagonista di serata Stephen Curry, che supera quota 25.000 punti (il settimo di sempre a riuscirci giocando con una sola franchigia) segnando in tutto 32, a cui si aggiungono i 26 (con 9 rimbalzi) di Jimmy Butler. Ottimo anche il contributo di Gui Santos dalla panchina (15 punti), mentre per i Pistons spicca il solito Cade Cunningham, che chiude a quota 31. Detroit beneficia anche delle doppie doppie di Tobias Harris e Jalen Duren, ma non bastano; zero punti per Simone Fontecchio in dieci minuti giocati.

Tra le altre partite, gli Houston Rockets travolgono i New Orleans Pelicans per 146-117 in un partita assolutamente dominata. Prova corale strepitosa per Houston, che porta ben quattordici giocatori in doppia cifra, di cui quattro sopra i 20 punti (top scorer Dillon Brooks con 27). Vittoria casalinga importantissima per gli Atlanta Hawks, che superano gli Indiana Pacers per 120-118 con 36 punti di Trae Young e 26 (dalla panchina) di Caris LeVert, mentre il canestro vincente di Jamal Shead viene annullato perché arrivato con qualche frazione di ritardo: i Toronto Raptors perdono di misura per 117-118 contro i Washington Wizards. Infine, i 37 punti (con 11 rimbalzi) di Giannis Antetokounmpo non bastano ai Milwaukee Bucks per battere gli Orlando Magic, che si impongono per 109-111 con 29 punti di Paolo Banchero.

Le classifiche aggiornate delle Conference di NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 53-10 Boston Celtics 46-18 New York Knicks 40-23 Milwaukee Bucks 36-26 Indiana Pacers 35-27 Detroit Pistons 35-29 Atlanta Hawks 30-34 Orlando Magic 30-35 Miami Heat 29-34 Chicago Bulls 26-38 Philadelphia 76ers 21-41 Brooklyn Nets 21-42 Toronto Raptors 21-43 Charlotte Hornets 15-48 Washington Wizards 13-49

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 52-11 Denver Nuggets 41-22 Los Angeles Lakers 40-22 Memphis Grizzlies 39-24 Houston Rockets 39-25 Golden State Warriors 36-28 Minnesota Timberwolves 36-29 Los Angeles Clippers 34-29 Sacramento Kings 33-29 Dallas Mavericks 32-32 Phoenix Suns 29-34 Portland Trail Blazers 28-36 San Antonio Spurs 26-35 New Orleans Pelicans 17-47 Utah Jazz 15-48

Tutti i risultati della notte

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 105-102

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 146-117

Atlanta Hawks vs Indiana Pacers 120-118

Toronto Raptors – Washington Wizards 117-118

Miami Heat – Chicago Bulls 109-114

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 109-111

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 111-101

Golden State Warriors – Detroit Pistons 115-110