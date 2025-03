Carlos Alcaraz supera senza problemi Grigor Dimitrov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2025. Partita di fatto senza storia quella con cui lo spagnolo campione in carica ha regolato in un’ora e un quarto il bulgaro, che procede sulla via del recupero dopo i problemi fisici accusati in questa prima parte di stagione. Alcaraz sfiderà Francisco Cerundolo, che ha sorpreso il numero 10 al mondo Alex de Minaur. Per quanto riguarda gli altri incontri degli ottavi giocati nella notte, Jack Draper ha eliminato Taylor Fritz battendolo per la seconda volta consecutiva: il britannico sfiderà Ben Shelton, che ha vinto il derby statunitense con Brandon Nakashima.

Masters 1000 Indian Wells 2025: il racconto degli ottavi di finale

ALCARAZ b. DIMITROV 6-1 6-1

La partita inizia su buoni ritmi, con i due tennisti che danno sfoggio della propria classe. Dimitrov inizia bene al servizio, con tante prime in campo, ma Alcaraz risponde in maniera aggressiva , sfrutta due errori dell’avversario e piazza subito il break, confermato nel game successivo con un ace. Dimitrov si ritrova costretto a difendere un’altra palla break, questa volta con successo, aggiudicandosi il primo dei soli due game che vincerà in tutta la partita. Infatti, Alcaraz non lascia spiragli al servizio e continua a mettere tanta pressione nei turni in risposta, infilando quattro game di fila.

Le tendenza prosegue anche nel secondo game: dopo essere riuscito ad annullare due palle break nel secondo game, Dimitrov capitola nel quarto, dove recupera due punti dallo 0-40 prima di capitolare con un dritto che non passa la rete. Il bulgaro avrebbe pure l’opportunità di pareggiare sfruttando un calo di attenzione di Alcaraz, ma Carlos annulla tre palle break, strappa nuovamente il servizio all’avversario e va a vincere l’incontro.

DRAPER b. FRITZ 7-5 6-4

I due arrivano all’incontro con lo score degli scontri diretti che dice perfetta parità sul 2-2. Un equilibrio che si rispecchia nei primi game, che scorrono senza particolari scossoni. In particolare, è il britannico il più solido, dato che non concede mai più di un punto all’avversario. Anzi, è proprio Draper a passare in vantaggio, nell’undicesimo gioco: avanti 15-30, il britannico non si lascia sfuggire l’occasione e costringe Fritz a un recupero in lob che finisce oltre le linee del campo.

Il set perso davanti al proprio pubblico innervosisce in maniera evidente Fritz, che incappa in qualche errore ma soprattutto finisce per subire l’iniziativa dell’avversario anche nei propri turni in battuta: ecco, quindi, che Draper sale sul 4-0. La reazione arriva nell’ottavo gioco, in cui Fritz si guadagna due palle break trasformandole grazie al doppio fallo di Jack. Ma il britannico non si scompone nel successivo turno in battuta e si aggiudica il match.

CERUNDOLO b. DE MINAUR 7-5 6-3 e SHELTON b. NAKASHIMA 7-6 6-1

I Masters 1000 di Indian Wells si confermano stregati per de Minaur, che per la quarta volta si ferma agli ottavi di finale. Partita troppo nervosa per l’australiano, che incappa in una serata storta sia al servizio e sia in risposta, dove fatica a incidere. A fare la differenza, inoltre, sono i vincenti giocati, 22 per Cerundolo contro i 9 di de Minaur. L’australiano si procura anche un set point nel decimo gioco del primo set, ma l’argentino annulla la palla break per poi portarsi a sua volta in vantaggio nel gioco successivo. Il secondo set si apre con un break a testa, prima che Cerundolo infili un parziale di 4-1 per aggiudicarsi l’incontro.

Quella tra Shelton e Nakashima, invece, è stata una partita durata di fatto appena un set. Infatti, nel primo parziale, a fronte di un Ben decisamente in partita, Brandon riesce a tenere testa con precisione, trascinando la contesa al tiebreak. Qui, sul 6-6, Nakashima sbaglia un dritto mandandolo in rete e permettendo a Shelton di chiudere il set. Il risultato del primo parziale porta Nakashima a perdere fiducia, mentre Ben è sempre più convinto dei propri mezzi. Un set senza storia, in cui Shelton sale sul 5-0 e mette in cassaforte il pass per i quarti.