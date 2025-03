Niente da fare per Jasmine Paolini, che esce di scena agli ottavi di finale nel Wta di Indian Wells 2025. Molto pesante la sconfitta contro Liudmila Samsonova, soprattutto a causa di un primo set senza storia: termina 6-0 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Anzi, dire che il primo parziale sia stato senza storia è quasi riduttivo, visto che la russa si aggiudica il parziale in appena venti minuti. Il primo break viene favorito anche da un doppio fallo dell’azzurra numero 6 al mondo, che non riesce a ribattere ai vincenti provenienti dall’altra metà del campo.

Il secondo set ha visto una timida reazione di Paolini, ma l’avversaria non si è lasciata sorprendere, giocando meglio i punti decisivi. Il set parte male con l’ennesimo break di Samsonova, che conferma il vantaggio arrivando a otto game di fila. Qui, finalmente, Jasmine sblocca il proprio risultato riuscendo per la prima volta a tenere il servizio, anche approfittando di qualche errore dell’avversaria. Dopo aver trovato un doppio break, Samsonova all’improvviso cala al servizio e lascia qualche spiraglio alla numero 6 al mondo, che ne approfitta per dimezzare lo svantaggio. Paolini capisce il momento e prova a mettere pressione all’avversaria. È, però, troppo tardi: la russa non si scompone e gestisce gli ultimi punti aggiudicandosi la partita.

Wta Indian Wells 2025: la cronaca degli altri ottavi di finale

L’avversaria di Samsonova ai quarti di finale sarà Aryna Sabalenka, che non ha avuto problemi nel confronto con Sonay Kartal. Dopo un iniziale e sorprendente break, la britannica crolla sotto i colpi della bielorussa, che diventa implacabile infilando sei game di fila. Kartal, infatti, non ha i mezzi per tenere testa ai colpi potenti della numero uno al mondo, che non lascia più spiragli nemmeno al servizio e, con i break nel primo e nel quinto gioco fa suo anche il secondo set.

Decisamente più equilibrato l’incontro tra Madison Keys e Donna Vekic, con la statunitense che vince in tre set in rimonta. Dopo il primo set vinto dalla croata, il secondo vede in campo un grande equilibrio: Keys, infatti, guadagna fiducia dopo un primo parziale carico di errori, mentre Vekic tiene testa con un buon livello al servizio. Si arriva al tiebreak, dopo piovono i mini break da una parte e dall’altra, fino a quando è la numero 5 al mondo ad aggiudicarsi il parziale. Il terzo set si apre con un break a favore di Keys, ma la partita si accende proprio negli scambi decisivi: nel settimo game Madison trova un ulteriore break ma, proprio quando serve per la partita, perde a sua volta il turno in battuta. Avanti 15-40 nel decimo game, Keys non si fa sfuggire l’occasione e chiude la partita.

Nell’ultimo ottavo di finale, Coco Gauff cade un po’ a sorpresa contro Belinda Bencic. Troppo “sporca” la partita della statunitense, che, dopo aver vinto il primo set, perde i successivi due parziali. Bencic, da canto suo, gioca una partita più ordinata, riuscendo a imporsi sfruttando le occasioni che le si sono presentate, sostenuta anche da ottime percentuali al servizio.