Masters 1000 Indian Wells 2024: Vavassori cede in rimonta a Quinn e si ferma a un passo dal main draw

Andrea Vavassori si spegne dopo il primo set e non riesce a qualificarsi per il tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells 2024. Dopo la bella vittoria ai danni di Dzumhur, l’azzurro ha ceduto il passo al beniamino di casa Ethan Quinn, capace di imporsi in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 6-2. Pochi rimpianti per ‘Wave’, che dopo aver vinto brillantemente il parziale d’apertura – decisivo il break in avvio – non è più riuscito a contenere le accelerazioni dell’avversario, soccombendo in maniera piuttosto netta. Le uniche occasioni le ha avute nelle fasi inaugurali del terzo set, ma non si è procurato neppure una palla break (al massimo un game ai vantaggi e un altro in cui si è trovato 15-30). Quinn invece è stato più cinico e gli ha strappato la battuta in due occasioni, conquistando così il pass per il main draw dopo poco più di due ore di gioco.

