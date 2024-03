Real Madrid-Lipsia, Rose suona la carica: “Dobbiamo crederci, ma servirà un po’ di fortuna”

“Dobbiamo crederci“. Suona la carica Marco Rose, tecnico del Lipsia intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. “Non dobbiamo solo sperare nella rimonta, ma soprattutto credere di poter offrire una prestazione eccezionale in campo. Ovviamente ci vorrà anche un pizzico di fortuna – ha spiegato – Dovremo impostare il ritmo della partita e attaccare bene, spingendoci al limite in tutte le zone del campo“. Con lui in conferenza stampa c’era Dani Olmo, che ha dichiarato: “Giocare un ritorno degli ottavi di Champions League in uno scenario come il Santiago Bernabeu è speciale. Dovremo essere perfetti per qualificarci ai quarti, spero che riusciremo a vincere“.