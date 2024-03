Masters 1000 Indian Wells 2024: Nardi vince il braccio di ferro con Zhang e sogna Djokovic

Capolavoro di Luca Nardi al Masters 1000 di Indian Wells 2024. L’azzurro, numero 123 Atp, entrato da lucky loser direttamente al secondo turno, è riuscito a battere in tre set dopo un vero e proprio braccio di ferro con il cinese Zhizhen Zhang, 50 del ranking, col punteggio di 6-3 3-6 6-3 in due ore esatte di gioco, volando al terzo turno del prestigioso appuntamento sul cemento americano, dove peraltro, lo scoprirà nella notte italiana, potrebbe affrontare Novak Djokovic, qualora il serbo riuscisse a battere, come da pronostico, l’australiano Vukic.

L’azzurro è scatenato nel primo set e trova due break in fila, tutti e due a zero, dimostrando grande coraggio in risposta. In difficoltà il giocatore asiatico, che prova a reagire una volta finito sotto 5-1, riuscendo a trovare un controbreak che rimette subito in riga Nardi, pronto a servire bene nel nono game per prendersi il primo parziale sul 6-3. C’è però da fare i conti con il rientro del cinese, sempre molto insidioso: Zhang strappa il servizio in apertura alla terza palla break, su quella, con il quinto game in cui senza palle controbreak Nardi in tutti i modi ci prova ai vantaggi, costruisce la vittoria del secondo set per 6-3. Si va così al terzo set decisivo: Nardi è molto concentrato e strappa in apertura il servizio al cinese, cogliendo la chance alla prima opportunità dopo una lotta senza quartiere ai vantaggi. Nel sesto gioco altre due palle break per Nardi, che però non le sfrutta, poco male perché servendo molto bene nei successivi due turni di battuta, vinti entrambi a zero, si porta sul 6-3 e si regala una grande serata.