Musetti-Shapovalov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Lorenzo Musetti sfiderà Denis Shapovalov nel secondo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Un match che a livello di puro talento varrebbe uno scenario ben diverso da un secondo round, ma il momento non è certamente dei più felici per entrambi. Il giovane azzurro fatica a vincere ormai da mesi ed è in crisi di fiducia, il canadese sta faticando nel rientrare dall’infortunio che gli ha fatto perere gli ultimi sei mesi del 2023. Si tratta del primo scontro diretto tra i due, con Lorenzo che fa il suo esordio nel torneo mentre per Shapovalov si tratta del secondo incontro dopo aver sconfitto Van De Zandschulp al debutto.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI