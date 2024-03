Genoa-Monza 2-3, Palladino: “Vittoria del gruppo, molto emozionante”

“È stato un primo tempo perfetto, in entrambe le fasi. Abbiamo rischiato zero, nel secondo tempo c’è stata la bravura di un ottimo allenatore, ci ha messo in difficoltà cambiando modulo, poi col rigore e grazie al pubblico sono riusciti a pareggiarla. Mi è piaciuto il carattere della squadra, la vittoria ha un valore importante, è del gruppo, è stata molto emozionante”. Queste le parole dell’allenaotre del Monza, Raffaele Palladino, a Sky Sport dopo la vittoria per 2-3 in casa del Genoa: “Dietro c’è un grande lavoro settimanale, è una vittoria su cui abbiamo lavorato tanto. A volte si parla di chi gioca, ma la settimana è stata intensa e molto bella, voglio citare anche chi non scende in campo, Caldirola è stato il primo a tifare dalla panchina, tutti erano lì ad incitare i propri compagni. Poi chi è entrato lo ha fatto con lo spirito giusto, con un’energia positiva. Mi piacciono i giocatori di qualità, lavoriamo per mettere in difficoltà le squadre avversarie col gioco e nella fase di non possesso, il mio compito è permettere al talento di esprimersi, poi sono bravi loro. Europa? Sinceramente sono uno che non si pone obiettivi, guardo la partita della settimana prossima, col Cagliari sarà una partita difficile. Questo gruppo comunque ragiona in modo ambizioso”.