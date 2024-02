Masters 1000 Indian Wells 2024, il torneo conferma la presenza di Djokovic: torna nel deserto dopo 5 anni

Novak Djokovic è pronto a fare il suo ritorno nel deserto californiano. L’account ufficiale del Masters 1000 di Indian Wells ha infatti annunciato la presenza del n°1 al mondo nel torneo che avrà inizio tra poco più di un mese. Djokovic torna a giocare l’evento dopo addirittura cinque anni, visto che a causa del covid e della sua successiva impossibilità a viaggiare negli States perché non vaccinato non ha potuto prendere partire alle ultime edizioni. Sarà testa di serie numero 1 e – proprio perché assente lo scorso anno e quindi con zero punti da difendere – avrà la chance di allungare ulteriormente in classifica sui diretti concorrenti.

A welcome return to #TennisParadise 😀@DjokerNole will compete in Indian Wells for the first time since 2019! pic.twitter.com/i9YIo4wJTc — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 4, 2024