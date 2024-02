Il ct del Mali: “Bissouma e Diarra hanno giocato con la malaria, qui in Africa ci sono abituati”

Due giocatori del Mali, come noto, hanno contratto la malaria durante la Coppa d’Africa. Nel dettaglio, si tratta del centrocampista del Tottenham, Yves Bissouma, e del difensore del Tolosa, Moussa Diarra. La rivelazione del ct Eric Chelle all’indomani dall’eliminazione ai quarti di finale, però, ha del clamoroso, visto che i due giocatori sono continuati a scendere in campo nonostante fossero ancora positivi alla malattia infettiva.

Così il selezionatore: “Sapete che Yves e Moussa hanno contratto la malaria, così come è emerso dagli esami del sangue. Ma non è particolarmente grave, nessun problema per chi è nato in Africa occidentale, ci è abituato, potevano giocare. In ogni caso non c’è stato alcun focolaio o altri pericoli”.